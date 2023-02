Liga : Pere Milla offre la première victoire de la saison à Elche contre Villarreal

Ils en rêvaient et ils l’ont enfin empoché avec la manière. Après de longs mois à collectionner matchs nuls et lourdes défaites, Elche a remporté sa première rencontre de championnat cette saison, en battant ce samedi au stade Martínez Valero l’équipe de Villarreal (3-1) dans le cadre de la 20ème journée de Liga. Les joueurs de Pablo Machin ont clairement dominé et maîtrisé les visiteurs du jour. Un succès en grande partie permis grâce à l’ailier gauche expérimenté, Pere Milla qui a été l’auteur d’un triplé sur cette rencontre (3e, 45e+3, 52e) dont deux penaltys transformés. Une prestation complète pour l’attaquant de 30 ans qui offre ainsi un peu de bonheur aux supporters de Franjiverdes dans cette campagne très compliquée.

Du côté du Sous-Marin jaune, l’égalisation de Gerard Moreno (22e) n’a pas suffi à relancer la troupe entraînée par Quique Setien durant ce match où elle n’est jamais apparue concentrée, organisée ou encore revancharde. Au classement, Elche reste malgré tout à la dernière position avec seulement 9 points acquis, tandis que Villarreal reste à la 5ème place et laisse une chance au Betis de repasser devant ce samedi soir. Le weekend prochain, les Franjiverdes affronteront le Real Madrid à Bernabeu. Les Groguets accueilleront le FC Barcelone à la maison, au cours de la 21ème journée du championnat espagnol.

