EdF (F) : Hervé Renard ne ferme pas totalement la porte aux Bleues

Quel avenir pour Hervé Renard ? Intronisé à la tête de l’équipe de France féminine en lieu et place de Corinne Diacre il y a un an, le technicien de 55 ans devrait quitter ses fonctions à la fin de son contrat, soit à l’issue des Jeux Olympiques de Paris 2024, comme il l’a révélé le 20 mars dernier. Bien que la Fédération française de football (FFF) à l’image de son vice-président Jean-Michel Aulas tente de le retenir, le sélectionneur tricolore a évoqué le sujet, ce jeudi.

Présent devant la presse pour communiquer la liste des joueuses retenues pour le début des éliminatoires de l’Euro 2025, le natif d’Aix-les-Bains n’a, pour autant, pas définitivement scellé son avenir chez les Bleues. «Dans la vie, il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les propos de Monsieur Aulas sont tout à fait cohérents. Je ne peux pas être affirmatif à 100 %. Je vis comme ça, au jour le jour, on verra bien ce qui se passera. Prenons du plaisir, après on verra bien ce qui se passera», a-t-il indiqué.