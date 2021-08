La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille et Montpellier nous ont faire une belle clôture de cette première journée de Ligue 1 avec un scénario fou et surtout une pluie de buts (3-2 pour l'OM). En conférence de presse d'après-match, le capitaine héraultais, Andy Delort, s'est présenté devant les médias. Et il en avait vraiment gros sur la patate après cette confrontation.