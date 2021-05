Manchester United : nouvelle rassurante pour Harry Maguire

La suite après cette publicité

Sorti sur blessure lors de la victoire à Birmingham sur la pelouse d'Aston Villa (3-1, dimanche 9 mai), Harry Maguire a vu son incroyable série de 72 matchs consécutifs de Premier League disputés avec Manchester United stoppée nette. Un nouveau record établi en Angleterre, effaçant des tablettes celui de Gary Pallister, ancien défenseur central des Red Devils qui avait enchaîné 71 rencontres entre novembre 1993 et mai 1995. Mais surtout, le géant anglais, capitaine de MU et véritable patron de la défense, inquiète alors que se profilent la finale de la Ligue Europa, contre Villarreal, le 26 mai prochain, ainsi que l'Euro 2020 à jouer avec les Three Lions.

AU micro de MUTV avant la rencontre entre Manchester United et Leicester (1-2), Ole Gunnar Solskjaer a donné des nouvelles rassurantes au sujet d'Harry Maguire. « De toute évidence, nous avons eu des scans et la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de fracture. (Ce sont) des lésions ligamentaires et j'espère que nous le reverrons cette saison. J'espère qu'il sera prêt pour la finale (de la Ligue Europa) », a ainsi lâché OGS dans des propos relayés par l'Evening Standard. Une bonne nouvelle pour le Norvégien et Gareth Southgate.