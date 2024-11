PSG : Gianluigi Donnarumma épaté par Luis Enrique

Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Luis Enrique a réussi à créer une certaine harmonie avec son groupe. Au fil des mois, le technicien espagnol a su gagner la confiance de son groupe, qui le lui rend sur le terrain. Dans un entretien publié par Sportmediaset en fin de semaine, à la veille de PSG-Lens, Gianluigi Donnarumma s’est montré élogieux envers son coach, qu’il qualifie de phénomène.

« Humainement, il est fantastique. Il parvient à faire en sorte que chacun d’entre nous s’exprime au mieux, il nous maintient tous en alerte et ne fait jamais en sorte que quelqu’un se sente relégué. C’est très important pour le groupe. Sur le plan footballistique, nous le connaissons tous. Je pense que c’est un phénomène et qu’il nous apporte beaucoup. Nous devons essayer de le suivre autant que possible si nous voulons obtenir des résultats vraiment importants », a confié l’international italien sur son entraîneur, qui l’a laissé sur le banc samedi soir face à Lens.