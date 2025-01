LdC, PSG : l’étrange réponse de Luis Enrique sur l’absence d’Ousmane Dembélé

Les compositions officielles du choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City sont tombées. Côté parisien, plusieurs surprises : Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé sont sur le banc de touche. Concernant le deuxième cité, la surprise est peut-être plus grande.

Dembélé est-il toujours diminué par son virus ? Interrogé sur son choix, Luis Enrique… n’a pas voulu répondre. « Je n’ai rien à dire. J’analyserai tout quand le match sera fini. Mais à cette heure-ci, je ne donnerai pas de piste à l’adversaire, encore moins à une heure du match », a-t-il déclaré au micro de Canal+.