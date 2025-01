PSG - Manchester City : les compositions sont tombées

C’est l’heure du choc pour le Paris Saint-Germain. Dans le cadre de la 7e journée de Ligue des Champions, les Parisiens reçoivent Manchester City ce mercredi soir au Parc des Princes (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Seulement 26es du classement, les hommes de Luis Enrique ont besoin d’une victoire pour se donner de l’air et de jouer leur qualification pour les play-offs la semaine prochaine, alors que les Skyblues (24es) doivent également prendre des points.

La suite après cette publicité

Le technicien espagnol aligne un 4-3-3 avec Marquinhos et Pacho devant Donnarumma, Hakimi et Nuno Mendes occupant les couloirs défensifs. Ruiz, Vitinha et Neves forment l’entrejeu, laissant Zaïre-Emery sur le banc. De son côté, Dembélé est seulement remplaçant, Lee étant présent sur le front de l’attaque aux côtés de Doué et Barcola. En face, Pep Guardiola présente un 4-2-3-1 où Silva et Kovacic seront notamment devant la défense, tandis que Haaland sera soutenu par Foden, De Bruyne et Savinho. Le quatuor Nunes-Akandji-Dias-Gvardiol protégera Ederson.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doué, Lee, Barcola.

La suite après cette publicité

Manchester City : Ederson - Nunes, Akandji, Dias, Gvardiol - Silva, Kovacic - Foden, De Bruyne, Savinho - Haaland.