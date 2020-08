Le Real Madrid prête Reinier au Borussia Dortmund !

La suite après cette publicité

Le prince Reinier va devoir conquérir un nouveau royaume. En janvier dernier, le jeune joueur âgé de 18 ans quittait Flamengo et son Brésil natal pour faire le grand saut vers l'Europe. Et pas n'importe où, au Real Madrid. Un club où il espérait devenir roi un jour après avoir franchi les étapes les unes après les autres comme ses compatriotes Vinicius Junior et Rodrygo. Dans un premier temps, le natif de Brasilia devait donc faire ses preuves avec le Castilla.

Mais avec l'épidémie de coronavirus, ses plans ont été contrariés et il n'a effectué que trois rencontres depuis son arrivée. Malgré tout, cela n'a pas empêché les Merengues de se faire une idée à son sujet. En effet, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu le jugeaient encore un peu trop tendre. C'est ainsi qu'ils ont souhaité le prêter afin qu'il aille s'aguerrir et engranger du temps de jeu ailleurs.

Un prêt de deux ans

En Espagne, Getafe faisait partie des destinations possibles. Mais c'est en Allemagne que sa cote était au plus haut. Le Bayer Leverkusen puis ensuite le Borussia Dortmund se sont sérieusement penchés sur son cas. Et finalement, c'est au BVB qu'il va poursuivre son apprentissage puisqu'il est prêté durant deux saisons à l'équipe chapeautée par Lucien Favre.

« Le Real Madrid CF et le Borussia Dortmund ont accepté de prêter le joueur Reinier Jesus pour les deux prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2022. » Le Borussia Dortmund continue donc de miser sur des talents en devenir puisqu'ils ont déjà accueilli Jude Bellingham (17 ans). Plus que jamais, la jeunesse est au pouvoir au BVB !