Le Real Madrid et Y-3 lancent le nouveau maillot 4th des Merengues dans une collection commémorative

Pour célébrer les 120 ans du Real Madrid notamment, les Merengues et Y-3 se sont associés pour sortir une collection commémorative comprenant notamment le maillot fourth 2021-2022 de Karim Benzema & co.

Cadeau d'anniversaire. Par le biais d'un communiqué, adidas a annoncé une collaboration entre Y-3 et la Real Madrid pour célébrer les 120 ans de la Casa Blanca, alors que dans le même temps, le partenariat entre la marque du styliste japonais Yohji Yamamoto et la celle aux trois bandes entre dans sa 20ème année.

La suite après cette publicité

L'union entre Y-3 et le Real Madrid accouche ainsi d'une « collection commémorative comprenant une série de vêtements et d'accessoires destinés à être utilisés sur et en dehors des terrains », comme le précise adidas.

Un maillot 4th "dark"

Parmi cette nouvelle collection spéciale, on retrouve notamment le maillot fourth du club de la capitale espagnole. Y-3 a ainsi imaginé une quatrième tunique entièrement noire, en respectant la vision de Yohji Yamamoto, à laquelle viennent s'ajouter quelques touches de blanc (les trois bandes au niveau des épaules, le logo du Real et d'Y-3, ainsi que le sponsor maillot).

À noter que Thibaut Courtois s'est lui vu attribuer une tenue rose, intégrant aussi du blanc. Particularité de ce nouveau maillot du Real Madrid : les numéros et les noms des joueurs sont comme "peints à la main", pour reprendre les termes d'adidas, ce qui apporte une touche dynamique et originale. On retrouve aussi la présence, en bas à gauche, d'une étiquette spéciale comportant l'écusson madrilène, le logo Y-3 et la signature de Yohji Yamamoto.

Le Clásico comme premier terrain de jeu ?

« La collection dédiée au terrain comprend un haut d'échauffement, accompagné par la veste et le pantalon Light Shell Anthem, tous deux dotés de bandes réfléchissantes et de détails découpés au laser », ajoute la firme allemande.

Ce nouveau maillot, que les hommes de Carlo Ancelotti pourraient arborer dès ce week-end face au FC Barcelone lors du Clásico, n'est pas sans rappeler la tunique third du Real, avec son dragon, en 2014-2015. Fruit, elle aussi, d'une collaboration entre la marque nipponne et la Maison Blanche.

Cette nouvelle collection, disponible sur le site officiel d'adidas par exemple, est accompagnée d'une campagne publicitaire baptisée "The Ceremony", avec un clip vidéo dans lequel Iker Casillas, légende des pensionnaires de Santiago-Bernabéu, prend notamment part.