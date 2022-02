Nantes - PSG : Ludovic Blas revient sur la victoire des Canaris

Vainqueur du Paris Saint-Germain (3-1), le FC Nantes peut se féliciter d'une prestation plus qu'aboutie. Un succès qui permet d'ailleurs aux hommes d'Antoine Kombouaré de désormais pointer à la cinquième place de Ligue 1. Interrogé à l'issue de la rencontre, Ludovic Blas n'a, à ce titre, pas caché sa satisfaction : «on a fait un gros match, on savait très bien qu'il y avait des choses à faire contre cette équipe après le match de Ligue des champions. On est bien rentré dans le match, on a bien exploité ce que le coach nous a dit, qu'il y avait des espaces, c'est ce qui a fait la différence», a tout d'abord déclaré le milieu de terrain de 24 ans au micro de Canal +.

Auteur du 3ème but nantais, Blas a par ailleurs tenu à souligner la performance XXL réalisée par son gardien Alban Lafont : «on le voit là parce que c'est Paris, mais c'est un gardien de très haut niveau, il est jeune et a beaucoup de matchs de Ligue 1. C'est très bien pour lui». Désigné homme du match par la rédaction FM avec pas moins de huit arrêts face aux assauts parisiens et notamment un penalty stoppé face à Neymar, le dernier rempart nantais a en effet réalisé une rencontre exceptionnelle. Pour le plus grand bonheur des Canaris.