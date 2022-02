Nantes-PSG : les notes du match

La suite après cette publicité

Après son succès face au Real Madrid mardi soir en Ligue des champions, le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes lors de la 25eme journée de Ligue 1. L'occasion pour Mauricio Pochettino de lancer Neymar en tant que titulaire avec Messi et Mbappé en attaque. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour les Parisiens dans ce match. Dans les premières minutes du match, Simon profitait des larges espaces laissés par la défense parisienne pour servir Kolo Muani qui finissait parfaitement dans un angle fermé devant Navas (4e).

Le début d'une soirée qui s'annonçait enflammée pour les deux équipes. Car le PSG se procurait aussi une multitude d'occasions dans ce match mais tombait sur un Alban Lafont stratosphérique qui repoussait tout et même des faces à face devant Neymar, Messi, Mbappé ou encore Bernat (3e, 8e, 19e, 26e, 28e). Dans le même temps, les Nantais continuaient à mettre une intensité folle et marquaient même grâce à Merlin. Le jeune milieu envoyait un missile dans la lucarne de Navas (2-0, 16e). Sonné, le PSG pensait réussir à revenir et se relancer, surtout après le carton rouge donné à Appiah. Mais l'arbitre revenait sur sa décision et quelques minutes plus tard il sifflait même penalty pour Nantes après une grossière main de Wijnaldum dans la surface. Ludovic Blas ne se faisait pas prier et enfonçait encore un peu plus le PSG (3-0, 45e+4).

Le PSG se réveille, trop tard

Au retour des vestiaires, les Parisiens n'avaient plus le choix de vite revenir au score pour commencer à y croire. Et il ne fallait qu'une minute pour que le PSG trouve la faille. Après une merveille d'ouverture de Messi, Neymar se jouait du défenseur et ajustait sans trembler Lafont (1-3, 46e). De quoi apporter encore plus de folie à ce match. Le Brésilien, très actif, ne passait pas loin d'offrir un but à Mbappé mais la star française butait encore et toujours sur un Lafont solide (53e). Le gardien français époustouflant repoussait même un penalty de Neymar peu avant l'heure de jeu (59e) qui aurait pu tout changer.

Au fil du match, les Nantais reculaient de plus en plus et le PSG continuait d'attaquer. Messi distribuait des bons ballons, mais n'arrivait pas à finir à l'image de son occasion manquée alors que Mbappé avait éliminé Lafont (70e). Le Bondynois ratait lui aussi un face-à-face quelques minutes plus tard (73e). Malgré les nombreux changements de Pochettino, Lafont veillait toujours. Et le score ne bougera plus. Le PSG chute pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1, mais reste confortablement premier du championnat. Le FC Nantes prend la cinquième place.

L'homme du match : Lafont (9,5) : match impressionnant du jeune portier nantais qui a totalement dégouté les Parisiens, puisqu'il a réalisé huit arrêts, dont cinq en première période. D'abord face à Bernat (2e), puis Messi (7e), Mbappé (18e) et sans oublier celui des pieds face à Gueye (25e) ou encore face à Neymar (27), il a totalement annihilé toute tentative parisienne en première période. Les Parisiens pensaient peut-être inverser la tendance puisqu'ils se faisaient battre dès l'entrée de la seconde période par Neymar (47e). Mais l'ancien gardien de Toulouse a prouvé que c'était sa soirée, en enchaînant de nouveaux arrêts comme celui face à Mbappé (53e) ou face à Draxler (83e) ou en sortant bien dans les pieds de Messi. Il a réussit l'exploit d'être un des rares gardiens à avoir stoppé un penalty tiré par Neymar, même si la tentative du Brésilien n'avait rien d'exceptionnelle. Grosse sortie face à Messi (63e), arrêt sur la frappe de Draxler (83e). En bref un match galactique face à des coqs parisiens peu fiers devant le prouesse du jeune Canari.

FC Nantes

Lafont (9,5) : voir ci-dessus

Appiah (6) : bon match de la part du défenseur central du FCN, réalisant plusieurs belles couvertures comme devant Mbappé (10e), Messi (48e), et Neymar (55e). Il croyait recevoir un carton rouge pour une faute sur Mbappé à l'entrée de la surface mais l'arbitre l'a finalement transformé en jaune (44e). Ensuite il se faisait prendre par le dribble de Mbappé et provoquait un penalty mais ne prenait pas de deuxième carton (57e).

Castelletto (5) : le défenseur camerounais a souvent été dans la zone de Neymar, montrant au Brésilien qu'il a été présent au contact (12e 14e 17e), recevant même un carton jaune sur la troisième. En revenant des vestiaires, il s'est fait avoir par Neymar sur le premier but parisien (46e), puis a été battu sur l'accélération de Mbappé (53e), avant de tenter sa chance de l'extérieur de la surface, hors cadre.

Pallois (6) : le géant nantais a été très présent dans les duels, comme lors de ses tacles devant Mbappé (22e et 37e), même si ce second tacle aurait pu être dangereux. Il a été également bien présent en fin de match lorsque son équipe a peiné physiquement comme face à Hakimi (80e), ou lorsqu'il est revenu sur Draxler (86e).

Bukari (7) : le latéral droit prêté par la Gantoise a réalisé une très belle copie. Très présent offensivement dans son couloir, il a beaucoup gêné les Parisiens grâce à sa vitesse et ses dribbles, comme avec sa belle accélération suivie d'un centre (45+2e), ou son débordement face à Bernat pour gagner ensuite un corner (50e). Très bon également défensivement, il a réalisé 4 tacles et remportés 70% de ses duels. Il a été remplacé par Corchia (66e) .

Girotto (7,5) : le milieu brésilien a été auteur d'une prestation très importante dans la tactique mise en place par Antoine Kambouaré. Il a réalisé de nombreuses belles récupérations (5), comme celle devant sa défense au tout début de la contre attaque amenant l'ouverture du score (3e), ou encore son retour crucial devant Messi (68e). Il a également été très propre dans toutes ses transmissions puisqu'il n'a raté que deux passes, et a inquiété Navas avec sa frappe cadrée de loin (12e).

Chirivella (7) : le milieu défensif de 24 ans a réalisé un match correct. Présent dans l'entrejeu, il a participé au bon pressing des Nantais en étant très propre techniquement, notamment dans le jeu long puisqu'il a souvent réussi à changer d'aile ou à sauter des lignes par de longues passes (12/14). L'Espagnol a été un maillon important de son équipe lors de cette très belle performance des siens.

Merlin (7,5) : très bon match de la part du jeune latéral gauche qui s'offrait son premier but en Ligue 1 d'une magnifique frappe du gauche qui a fini sa trajectoire dans la lucarne opposée de Keylor Navas, après avoir récupéré le ballon lui-même et combiné avec Bukari (17e). Il a remporté 8 de ses 9 duels, réussi trois de ses quatre dribbles, manqué seulement 4 passes et a également été très présent dans les duels comme face à Mbappé (68e).

Kolo Muani (6,5) : le futur joueur de Francfort n'a pas été le plus en vue sur le plan offensif mais il a tout de même réalisé un bon match et inscrit un but. Après avoir servi Simon, le buteur a bien attaqué l'axe pour se faire servir par le Nigérian avant de tromper Navas entre les jambes (3e). Il a ensuite pesé sur la défense parisienne dans les airs mais également par ses appels sans arriver à inquiéter Navas. Il a manqué de reprendre le centre de Simon pour inscrire le 3e but des siens, sur un nouveau centre de son coéquipier (56e), ou encore sa tête sur corner pas cadrée (48e).

Blas (8) : le numéro 10 des hommes d'Antoine Kombouaré a encore réalisé une prestation plus qu'aboutie. Impliqué dans les trois buts, il a su servir très bien Simon pour démarrer le contre sur l'ouverture du score (3e), sur le second en perforant le camp adverse amenant la récupération haute de Merlin, tandis qu'il s'est chargé d'ajuster Keylor Navas sur penalty et assommer les Parisiens avant la pause (45+4e). Toujours précieux en seconde période, il a toujours été dans les bons coups et est bien revenu pour défendre sur Messi (81e).

Simon (8) : quel match de l'international nigérian qui a fait beaucoup de mal sur son côté grâce à sa vitesse et son explosivité. D'entrée de jeu, il a bien trouvé Kolo Muani dans la profondeur après avoir accéléré sur le côté gauche pour le premier but (3e). Il a eu l'occasion de signer une seconde passe décisive après sa belle accélération dans le couloir, mais Kolo Muani a manqué d'inscrire le 3e but des Canaris. Il aurait également pu assommer les Parisiens mais Navas a stoppé sa tentative (29e).

Paris Saint-Germain