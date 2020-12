L'OM s'active en coulisses pour Fabio Vieira !

La suite après cette publicité

Hier, en conférence de presse, André Villas-Boas a de nouveau été questionné sur la teneur du prochain mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Et encore une fois, l’entraîneur portugais a confirmé que le club phocéen ne pouvait se permettre autre chose que des tentatives de prêt en ce qui concerne le rayon arrivées.

« Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements. (…) On va essayer de se séparer de certains. Mais si on a des bonnes choses à faire durant ce mercato, on sera intéressé. Tout le monde va chercher à faire de cessions et des échanges de joueurs. (…) En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non ».

Un dossier géré par Pini Zahavi

En revanche, l’OM s’active déjà en coulisses pour son prochain mercato estival. Et visiblement, Villas-Boas aimerait bien faire ses courses du côté de Porto, son club de cœur. Record révèle en effet dans ses pages intérieures que les Olympiens, ainsi qu’Arsenal, se seraient déjà positionnés sur le jeune milieu de terrain Fabio Vieira. Un joueur qu'ils ont brièvement aperçu lors du Porto-OM en Ligue des Champions (entré à 5 minutes du terme).

Âgé de 20 ans, ce dernier avait déjà tapé dans l’œil d’une écurie française il y a près d’un an. Il s’agissait de l’OGC Nice. À l’époque, Vieira évoluait au sein de l’équipe B portista, après avoir remporté la Youth League avec les Dragões en 2019 face à Chelsea. Considéré comme l’une des nouvelles pépites de Porto, Vieira a été promu en équipe première depuis la saison dernière.

International Espoirs lusitanien (7 sélections,5 buts), ce milieu offensif pouvant évoluer sur un côté risque toutefois de devenir une cible compliquée à atteindre pour l’OM. Record précise en effet que le gaucher, lié au FCP jusqu’en 2022, est passé dans le giron du célèbre agent Pini Zahavi. Pas forcément pour mettre les voiles puisqu’une prolongation est envisagée. Pas surprenant, Porto voulant revoir très rapidement à la hausse la clause libératoire de 30 M€ de son protégé.