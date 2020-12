L'OM espère des ventes et des échanges au mercato

Le mercato de janvier approche à grands pas. Dans un peu plus de deux semaines, le marché des transferts sera ouvert pour un mois. L'occasion pour l'OM, éliminé de toutes compétitions européennes, de dégraisser un peu son effectif comme l'a reconnu André Villas-Boas en conférence de presse ce lundi. S'il espère toujours la venue d'un attaquant, le coach portugais a également expliqué qu'il y aura sans doute des discussions pour des échanges de joueurs en cette période de crise. «Dario Benedetto ? Il est dans un bon moment et j’espère ça va continuer. Mais si quelque chose lui arrive, on a besoin de plus d’option que ce qu’on a. Il est possible qu’on continue à chercher » lance AVB avant de poursuivre.

«Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements. (...) On va essayer de se séparer de certains. Mais si on a des bonnes choses à faire durant ce mercato, on sera intéressé. Tout le monde va chercher à faire de cessions et des échanges de joueurs. Si je crains des départs importants ? Non, je ne pense pas, mais on n'a pas cette information en ce moment. En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non. (...) Les joueurs prêtés (Balerdi, Cuisance), il va falloir pour nous la saison prochaine réfléchir à soit les acheter, soit convaincre leur club à prolonger le prêt d’une saison.» Le message est passé.