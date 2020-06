Russie : Charles Kaboré également positif, Krasnodar-Dinamo Moscou reporté

Le match de la 23e journée de Premier League russe FK Krasnodar-Dinamo Moscou qui devait avoir lieu ce dimanche à 19h n'aura pas lieu. Il a été reporté au 19 juillet en raison de trois cas de coronavirus dans l'effectif moscovite. Le Dinamo l'a annoncé dans un communiqué et a dévoilé l'identité de ses éléments positifs : les deux anciens Marseillais Clinton N'Jie et Charles Kabore, ainsi que Sebastian Szymanski. « Ils ont été envoyés en quarantaine de 2 semaines sous la supervision de médecins », indique le club alors que « le reste de l'équipe, le staff technique et le personnel de service sont au centre d'entraînement du club à Novogorsk ».

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, le Dinamo Moscou remercie le président du FK Krasnodar, Sergey Nikolayevich Galitsky, d'avoir accepté le report de la rencontre. Cela évite de revivre un match similaire à celui de vendredi entre le FC Sotchi et le FK Rostov. Face à plusieurs cas de coronavirus dans leur effectif et en raison du refus de Sotchi de reporter le match, le FK Rostov a dû envoyer son équipe de jeunes, dont l'âge des joueurs allait de 16 à 19 ans. Une lourde défaite 10-1.