L’OM en négociations avancées avec Adrien Rabiot !

Toujours à la recherche d’un nouveau défi depuis la fin de son aventure à la Juventus Turin, Adrien Rabiot (29 ans) se rapproche finalement de l’Olympique de Marseille. Après cinq années de bons et loyaux services du côté de la Vieille Dame, le milieu de terrain français, ardemment courtisé tout au long de l’été (Manchester United, l’Atlético de Madrid, l’AC Milan, le Real Madrid ou encore Al-Nassr), devrait en effet poser ses valises sur la Canebière.

Dans cette optique, nous pouvons vous confirmer que les différentes parties sont actuellement en pourparlers avancés et que le projet marseillais attire l’international français (48 sélections, 4 buts). Selon nos indiscrétions, le dossier est même en très bonne voie autour d’un contrat de deux ans pour l’ancien milieu de terrain parisien. Séduit par le discours de Medhi Benatia et très chaud à l’idée de s’inscrire dans le nouveau projet phocéen, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) a par ailleurs accepté de faire des concessions financières pour rejoindre l’OM.

L’OM en passe de frapper un coup XXL !

Si cette possible arrivée risque de faire parler dans la capitale française, le passé douloureux de l’intéressé avec les Rouge et Bleu permet de relativiser cette issue, qui reste malgré tout inattendue. Pour rappel, dans l’histoire, d’autres Parisiens avaient, eux aussi, fait le choix de rejoindre le club rival, à l’instar de Lorik Cana ou encore Gabi Heinze. D’ores et déjà très actif lors de cette fenêtre estivale, l’OM considère de son côté ce renfort comme une grande opportunité et un profil précieux pour l’effectif.

Fin connaisseur de la Ligue 1 et disposant d’une expérience non négligeable, Rabiot apporterait ainsi toutes ses qualités dans un collectif déjà bien lancé. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le gaucher d’1m88 représentera, par ailleurs, un relais privilégié, notamment dans sa capacité à encadrer les jeunes. Une chose est sûre, si l’OM ne disputera pas de Coupe d’Europe lors de cet exercice 2024-2025, le duo Longoria-Benatia a lui décidé de tout faire pour enflammer les supporters marseillais. Rabiot en est la dernière preuve.