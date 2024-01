CAN : la presse ivoirienne massacre les Éléphants après le terrible fiasco

Un rendez-vous manqué. Hier, la Côte d’Ivoire a raté son match face à la Guinée équatoriale lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. En effet, les Éléphants se sont inclinés 4 à 0 et sont troisièmes du groupe A. Ils peuvent encore terminer parmi les meilleures équipes qui ont fini en troisième position de leur groupe, mais ils n’ont plus leur destin entre leurs mains…ou leurs pieds. Cette défaite a été un énorme coup de massue sur la tête du pays hôte de la compétition. D’ailleurs, certains supporters, très mécontents, ont tenté de pénétrer sur la pelouse et ont jeté des bouteilles.

Canal+ Afrique a ensuite précisé que le bus de la sélection ivoirienne n’avait pas pu quitter le stade plusieurs heures après le coup de sifflet final. Même chose concernant la Guinée équatoriale. La sécurité des deux équipes n’était pas assurée. Mais elles ont pu s’en aller au final. Ce mardi, Fraternité Matin explique que les forces de l’ordre ont été mobilisées autour de l’hôtel de la Côte d’Ivoire pour éviter un incident avec les fans. Pointés du doigt par le peuple, les Éléphants ne sont pas épargnés par la presse. C’est le cas du site abidjan.net.

La presse n’épargne pas les joueurs

«Les Éléphants de Côte d’Ivoire qui ont obtenu beaucoup d’occasions de buts pendant cette rencontre, ont pêché par leur manque de réalisme et de combativité. Avec cette nouvelle défaite, les Éléphants de Côte d’Ivoire compromettent leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition avec seulement trois points derrière la Guinée Équatoriale et le Nigéria», a écrit le média ivoirien. La Fraternité Matin a aussi chargé la sélection nationale. «La Côte d’Ivoire, pays organisateur de la CAN 2023, est sur le point sortir de la compétition de la plus mauvaise manière. Elle a été lamentablement battue par la Guinée Equatoriale sur un large score de 4-0 le lundi 22 janvier 2024, au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.»

L’Agence de Presse Ivoirienne a, elle, écrit : «la Côte d’Ivoire humiliée et sans doute éliminée sur ses propres bases face à la Guinée Equatoriale (0-4). Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont pris une douche froide face au Nzalang nacional de la Guinée Equatoriale, lundi 22 janvier 2024 au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, lors de la troisième et dernière journée des matchs de poule de la 34e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023). C’est un coup de tonnerre à domicile car les Éléphants se font cueillir à froid par le Nzalang national de la Guinée Équatoriale. La désillusion est totale, cruelle et amère. La Côte d’Ivoire s’incline et se fait éliminer de la plus honteuse des manières sur ses propres bases. La douche est très froide pour les Éléphants avec une véritable humiliation.»

Les mots forts de Drogba

L’API, visiblement pessimiste, a conclu : «les Éléphants n’auront pas fait mieux que leurs prédécesseurs de 1984, qui se sont fait éliminer au premier tour sur leur propre sol. Cependant, l’espoir n’est pas totalement perdu pour les Éléphants qui espèrent maintenant être meilleurs 3ème de leur groupe, même si les chances de l’être sont très faibles, au regard du nombre de buts encaissés.» De son côté, Sport Ivoire a lancé : «les Éléphants tombent de haut.» Touchée, la Côte d’Ivoire est très déçue. L’une des idoles du pays, Didier Drogba a réagi après ce fiasco.

« Il va falloir se poser de bonnes questions et prendre de bonnes décisions pour le football…parce qu’aujourd’hui, une nation comme la Côte d’Ivoire qui organise une telle compétition, bien sûr elle peut sortir de la compétition, mais de cette manière, il y a un véritable problème », s’est indigné l’ancien joueur de l’OM et Chelsea dans les colonnes de La Fraternité Matin, qui conclut en parlant d’une "humiliation". Les joueurs de Jean-Louis Gasset vont devoir se faire pardonner auprès d’un peuple qui leur en veut.