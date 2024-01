CAN 2023 : la Côte d’Ivoire humiliée par la Guinée équatoriale et quasi éliminée, le Nigeria termine deuxième

La CAN 2023 rendait ses premiers verdicts ce lundi avec la dernière journée du groupe A. Un groupe où figurait le pays hôte la Côte d’Ivoire dos au mur et qui devait absolument gagner pour assurer sa qualification. Les Éléphants s’étaient inclinés face au Nigéria lors du dernier match et avec trois petits points, ils se devaient d’assurer au moins la place de meilleur troisième. Et pour ce match, Jean-Louis Gasset changeait toute son attaque avec Kouamé qui était accompagné de Diakité et Nicolas Pépé. Un choix qui devait perturber une équipe de Guinée équatoriale redoutable et qui pouvait terminer première de son groupe.

Il fallait donc faire très attention pour la Côte d’Ivoire pour ne pas éviter le fiasco total : sortir dès les phases de poules de sa propre CAN. Et après un début de match sérieux où Nicolas Pépé se procurait deux occasions dont une qui aurait dû terminer au fond, les coéquipiers de Franck Kessie se faisaient piéger comme souvent. Sur la toute première occasion équato-guinéenne, profitant d’un attentisme assez choquant de la défense ivoirienne, c’est Nsué qui ouvrait la marque (42e). Le buteur, qui évolue en D3 espagnole, confirmait son triplé du dernier match pour assommer complètement une équipe ivoirienne au bord de l’élimination.

Fiasco total pour la Côte d’Ivoire

Ce but surprenait tout le monde dans le stade, même Jean-Louis Gasset et la Côte d’Ivoire n’avait plus aucun choix : il fallait absolument marquer. Mais dans une soirée qui ressemblait à un cauchemar, rien ne réussissait aux Ivoiriens. Kouamé manquait l’immanquable, tout seul devant le but (60e). Un manqué quasiment impardonnable surtout dans un contexte comme celui-ci. Pour ne rien arranger, Sangaré puis Krasso marquaient deux buts hors-jeu. Et face à un scénario aussi dramatique, il fallait s’attendre à une sanction. C’est ce qui s’est passé avec un coup franc splendide de Ganet pour le but du break (73e). Et comme si cela ne suffisait pas, Nsué s’offrait un doublé sur l’occasion d’après (3-0, 75e). Pour ne rien arranger, Jannick Buyla enfonçait le clou (4-0). Trois nouveaux buts qui condamnaient la Côte d’Ivoire qui n’a presque aucune chance de se qualifier en tant que meilleur troisième dans cette CAN. Un véritable fiasco à domicile alors que les supporters ont quitté le stade à l’heure de jeu.

Dans l’autre rencontre, il y avait nettement moins d’enjeu entre le Nigéria et la Guinée-Bissau. Les coéquipiers de Victor Osimhen avaient presque assuré la qualification, il fallait désormais obtenir les 3 points et espérer un faux pas de la Guinée équatoriale pour prendre la première place de ce groupe A. Tout commençait d’ailleurs très bien pour les Nigérians avec l’ouverture du score et ce CSC de Opa Sangante. Suffisant pour assurer la victoire et les trois points. Trois points qui permettent au Nigéria de terminer deuxième à la différence de buts puisque la Guinée équatoriale a corrigé la Côte d’Ivoire. Cette poule A nous aura offert un scénario assez exceptionnel.