PSG - OM : la réaction de Jordan Veretout après la défaite au Parc

Quelques minutes après la défaite de l'OM contre le PSG (1-0), au Parc des Princes lors de la 11ème journée de Ligue 1, le milieu Jordan Veretout a réagi à la prestation de son équipe au micro de Prime Vidéo : « c'est frustrant. On sait que sur des matches comme cela, les détails font la différence. On ne doit rien lâcher, on a pris des risques, on a été les chercher, je pense qu'on les a mis en difficulté, on aurait pu marquer sur certaines occasions », a affirmé l'ancien Romain.

Avec ce succès, les Parisiens confortent leur place de leader du championnat devant leurs rivaux marseillais qui manquent donc une précieuse occasion de mettre la pression sur leurs adversaires du soir : «Il faut continuer le travail, en première période, on a récupéré des ballons assez haut. C'est compliqué contre une équipe comme cela. Mais encore une fois, on est un peu frustré ce soir», a conclu l'international français.