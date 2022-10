L1 : le PSG bat petitement l'OM

Trois points. Voilà ce qui séparaient le PSG et l'OM après 11 journées de Ligue 1. Ce n'est pas tous les ans que cela arrive et c'est un Olympique de Marseille regonflé à bloc qui se présentait sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir. Avec le onze qui avait brillé en Ligue des Champions en milieu de semaine. Pendant que le PSG se présentait pour la première fois, en raison d'une pénurie de défenseurs, en 4-3-3, avec son trio magique aligné en attaque.

Et cela démarrait très fort avec un PSG vite en action. Messi par deux fois (3e,4e) alertait Pau Lopez, puis Hakimi, sur un amour de ballon de Mbappé, butait encore sur le gardien espagnol. Pau Lopez allait être le moteur de cette première période, tournant à plein régime en multipliant les parades. Mbappé, servi par Neymar sur un contre, fermait son pied pour surprendre le portier olympien mais ce dernier veillait encore (19e). Le premier coup dur était à mettre sur le compte du PSG, avec la sortie de Danilo sur blessure, remplacé par Mukiele. Lopez, lui, continuait d'écoeurer Mbappé avec ses arrêts (27e), et l'OM commençait à montrer les crocs avec des situations de plus en plus chaudes devant le but parisien. Donnarumma était cependant bien moins sollicité que son homologue marseillais.

Gigot dégoupille

Messi touchait la barre transversale sur un coup-franc à l'entrée de la surface (35e) et le PSG pouvait commencer à se demander s'il n'allait pas vivre une soirée cauchemar dans son antre. Jusqu'à ce que Neymar parvienne enfin à concrétiser une des nombreuses occasions, sur une offrande de Mbappé consécutive à une récupération haute de Verratti et à une bonne transmission de Vitinha. Neymar, en une touche, envoyait le ballon au fond des filets, avec l'aide du poteau, battant enfin Pau Lopez (45+2e). Au retour des vestiaires, le PSG reprenait sa domination, avec des situations intéressantes et une frappe puissante d'Hakimi. Mais l'OM restait menaçant, notamment avec un Mbemba très offensif qui n'hésitait pas à amener sa puissance dans la surface parisienne. La plus grosse occasion était à mettre au compte de Clauss qui allait défier Donnarumma, qui parvenait détourner in extremis le ballon (52e).

Avec un seul but de retard et un PSG en manque de carburant au cœur de la deuxième période, l'OM pouvait y croire et était capable de rester aux abords de la surface parisienne. D'autant qu'il parvenait à défendre efficacement sur les contres parisiens, parfois menés par un Fabian Ruiz intéressant. Plutôt sage jusque-là, le match s'enflammait subitement lorsque Gigot, de manière incompréhensible, venait découper Neymar au milieu de terrain. Résultat logique, carton rouge (71e) pour le défenseur et une fin de match un poil décousue, avec le même manque d'efficacité côté parisien. Qui ne coûtera finalement pas de point puisque le score n'évoluait plus. Voilà le PSG qui prend donc 6 points d'avance sur son rival marseillais au classement de la Ligue 1.