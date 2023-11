Les Bleuets ne trouvent pas la faille face à la Corée du Sud

Mi-temps au Havre : 0-0

Les Bleuets ne trouvent pas la faille pour le moment. Dominateurs, les Français se heurtent à un bloc assez compact proposé par les Sud-Coréens. Barcola ou encore Tel ont eu des opportunités mais c’est Kalimuendo qui aurait pu marquer avant la pause mais sa volée a trouvé la barre transversale de Shin.

45e : La barre de Kalimuendo ! La meilleure occasion des Bleuets. Coup franc axe gauche aux 25 mètres. Le ballon arrive au second poteau sur Kalimuendo qui reprend de volée du droit et vient casser la barre transversale.

À lire

France Espoirs - Corée du Sud Espoirs : les compositions officielles

44e : Akliouche tente de percer dans l’axe mais est repris par la défense Sud-Coréenne. Il récupère le ballon et tente sa chance du gauche en force. Shin repousse.

41e : Touré s’impose dans les airs après un corner d’Akliouche. Le Lorientais est gêné par Matsima et ne peut cadrer sa tête.

39e : Les Bleuets s’endorment un peu et manquent de se faire surprendre sur un centre venu de la gauche. An jaillit au second poteau mais glisse et ne peut reprendre le ballon.

36e : Le rythme est à nouveau retombé dans ce match après un bon quart d’heure des Français.

33e : Petit temps-mort puis que Cho a pris un coup après un contact avec un coéquipier. Le jeu reprend et toujours 0-0 au Havre.

32e : Les Français se mettent en danger à la perte du ballon. Kang s’échappe encore et tente sa chance à l’entrée de la surface mais encore une fois Belocian contre sa tentative.

30e : Doukouré perd un ballon dans le rond central et offre un contre aux Sud-Coréens. A l’entrée de la surface, Kang tente sa chance mais Belocian le contre. Hwang a suivi et frappe à son tour. Touré dévie avec son pied et permet à Restes d’intervenir devant An.

27e : Barcola encore. Le Parisien est trouvé à l’angle de la surface côté gauche après un ballon récupéré par Akliouche. Il se sert de l’appel de Tel pour rentrer dans l’axe et enrouler une frappe du droit qui vient flirter avec le poteau gauche de Shin.

25e : Timide réaction Sud-Coréenne sur corner. Le ballon traîne dans la surface et permet à Jeon de frapper mais c’est manqué et cela passe au-dessus.

23e : La tête d’Ugochukwu ! Côté gauche, Akliouche tire un corner au premier poteau vers Ugochukwu qui devance tout le monde et place une tête croisée. Shin est battu mais cela passe juste au-dessus de sa barre. Cela se précise pour les Bleuets.

21e : La frappe de Tel ! Premier frisson dans ce match. Accélération côté gauche de Barcola qui trouve Tel dans la surface. Excentré côté gauche, Tel tente sa chance avec une frappe croisée du gauche mais cela passe à côté du but de Shin.

18e : Bonne sortie de Shin après un temps-fort des Bleuets. Côté gauche, Akliouche a du temps pour centrer vers le point de penalty vers Kalimuendo, signalé hors-jeu, mais Shin a tout lu et sort parfaitement avec les poings.

15e : Le premier tir du match. Le corner des Bleuets est renvoyé en dehors de la surface sur Kalimuendo, légèrement axe gauche. L’avant-centre déclenche une frappe du droit qui passe assez largement au-dessus du but de Shin.

14e : Tel est trouvé plein axe aux vingt mètres. Il écarte sur Kalimuendo à droite de la surface. Le Rennais centre fort devant le but pour Akliouche mais Sea dégage en corner.

12e : La défense coréenne est vigilante sur une percée d’Akliouche plein axe. Une action solitaire du Monégasque qui vient buter sur Cho W.

9e : Début de match très tranquille. Les Français font sagement tourner le ballon à la ligne médiane mais rien ne se passe et le stade est bien silencieux pour le moment. Un vrai amical.

6e : Les Sud-Coréens proposent un 4-4-2 très classique en phase défensive avec un bloc très compact. Les Bleuets manquent de vitesse dans les transmissions pour le moment afin de déséquilibrer cette équipe.

3e : Bon tacle d’Ugochukwu, décidemment très actif dans ce début de match, après une percée plein axe d’Eom. Le milieu des Bleuets récupère le ballon à hauteur du rond central.

1ère : Les Bleuets tentent de s’installer dans le camp adverse avec notamment Ugochukwu déjà très haut sur le terrain.

C’est parti au Havre !

Les Sud-Coréens donnent le coup d’envoi de cette rencontre. Bon match à toutes et à tous !

Les joueurs entrent sur la pelouse

Les vingt-deux acteurs de cette rencontre font leur apparition dans le stade Océane. 9 000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre. Place aux hymnes désormais.

Restes capitaine

Capitaine en Autriche, Castello Lukeba débute sur le banc face à la Corée du Sud. C’est donc Guillaume Restes qui récupère le brassard. Le gardien du TFC, 18 ans, est un des cadres de l’équipe de Thierry Henry.

Le XI de la Corée du Sud

Les échauffements en cours au Havre

Les joueurs sont à l’échauffement sur la pelouse du Stade Océane. Pour rappel, le coup d’envoi sera donné à 18h30.

Le XI des Bleuets : Matsima et Touré alignés en défense, Akliouche, Barcola et Tel titulaires

Thierry Henry, privé de plusieurs joueurs (Lepenant, Merlin ou encore Gusto), opte pour un système inédit en 3-4-1-2 avec plusieurs changements après la défaite en Autriche. Matsima et Touré sont lancés en défense centrale. Devant, Kalimuendo est confirmé mais sera soutenu par Akliouche, dans un rôle de numéro 10. Barcola va évoluer dans un rôle de piston assez offensif côté gauche, poste qu’il a déjà pu occuper au PSG et Tel sera très axial à côté de Kalimuendo.. Au milieu, Doukouré et Ugochukwu sont reconduits.

Les Bleuets veulent repartir de l’avant

Après quatre victoires en autant de matches, l’équipe de France espoirs a connu sa première défaite, vendredi, en Autriche (0-2). La première de l’ère Thierry Henry. Les Bleuets restent tout de même leaders de leur groupe pour les éliminatoires à l’Euro Espoirs et idéalement lancés. Dorénavant, ils se projettent sur l’immense objectif de 2024 : les Jeux Olympiques de Paris en juillet. Avec l’objectif de décrocher l’or. La préparation commence aujourd’hui au Stade Océane face à la Corée du Sud, quart de finale des JO de Tokyo en 2021.

Bonjour à toutes et tous !

Bienvenue sur FootMercato pour suivre en direct la rencontre amicale entre l’équipe de France espoirs et la Corée du Sud espoirs. Le match se déroule au Havre et débutera à 18h30.