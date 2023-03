Eliminatoires Euro 2024 : le Portugal et Ronaldo font le show, le Danemark s’en sort bien, la Bosnie-Herzégovine déroule

Les qualifications pour l’Euro 2024 débutaient officiellement ce jeudi soir avec plusieurs rencontres du groupe C, H et J. Outre le choc entre l’Angleterre et l’Italie, c’est surtout le Portugal qui était très attendu et suivi. Pour la première de Roberto Martinez sur le banc, la composition était scrutée avec grand intérêt et on retrouvait le grand Cristiano Ronaldo titulaire et capitaine sur le front de l’attaque face au Liechtenstein. Un premier choix fort de l’ancien sélectionneur de la Belgique qui mettait donc le jeune Gonçalo Ramos sur le banc. Pour le reste, du classique avec la présence de Danilo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou encore Joao Felix devant.

Dans cette rencontre qu’on attendait évidemment à sens unique, le Portugal se mettait rapidement à l’abri grâce à Joao Cancelo. Le latéral droit de Manchester City, prêté au Bayern Munich jusqu’à la fin de saison, ouvrait la marque d’une belle reprise à l’entrée de la surface (8e). Par la suite, le portier du Liechtenstein a repoussé les tentatives portugaises pendant un bon moment avant de céder au retour des vestiaires face à Bernardo Silva (2-0, 46e). Un but qui rendait sans doute jaloux CR7 puisque le quintuple Ballon d’Or s’offrait un doublé dans la foulée. D’abord sur penalty (51e) puis d’un coup franc puissant en lucarne (4-0, 62e) pour son 120e but en sélection et pour sceller la victoire des siens. Le Portugal se place directement en tête de son groupe.

Le Danemark s’en sort bien

Dans les autres rencontres du groupe J, la Bosnie-Herzegovine a parfaitement bien commencé sa campagne de qualification en prenant le meilleur sur l’Islande (2-0). Le milieu de l’AC Milan Rade Krunic s’est offert un doublé dans cette rencontre. Enfin, score de parité entre le Luxembourg et la Slovaquie (0-0) dans le dernier match de ce groupe. Dans le groupe C (celui de l’Angleterre et l’Italie), la rencontre entre la Macédoine du Nord et Malte n’a pas offert de spectacle non plus même si les Macédoniens ont fini par remporter ce match.

Dans le groupe H, le Danemark, a galéré mais a fini par s’en sortir. Après sa contre-performance lors du dernier Mondial, l’équipe danoise a arraché une victoire face à la Finlande (2-1) grâce à un doublé de Hojlund. Une victoire importante qui permet de parfaitement lancer la course à la qualification pour le prochain Euro. À noter que dans le dernier match de la soirée, la petite équipe de Saint-Marin a encore perdu. Cette fois-ci face à l’Irlande du Nord (0-2).

