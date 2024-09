CdM 2026 (Q) : le Japon écrabouille la Chine 7-0 !

La trêve internationale a débuté et ce jeudi, on a le droit à la 1re journée du troisième tour des qualifications pour la Coupe du monde 2026 dans la zone Asie. Dans la poule C, l’Australie a notamment chuté contre Bahreïn avec une défaite 1-0. Juste après, le Japon n’a pas fait la même erreur face à la Chine et s’est imposé largement sur le score de 7-0.

Une démonstration pour les Nippons qui ont composé avec un but de Wataru Endo (12e) avant que Kaoru Mitoma (45e +2) et Takumi Minamino d’un doublé (52e et 58e) alourdissent le score. Junya Ito (77e), Daizen Maeda (87e) et Takefusa Kubo (90e +5) ont ensuite aggravé le score. Le Japon défiera Bahreïn ce mardi.