Liga : le Betis accroché à Grenade, Vigo partage les points avec Alavés

La septième journée de Liga se poursuivait ce jeudi avec deux rencontres programmées à 19 heures. Au Balaidos de Vigo, un duel de mal classés opposait le Celta à Alavés. Dix-huitième au coup d’envoi, le club entraîné par Rafael Benitez profitait d’ailleurs rapidement de la fragilité défensive adverse pour ouvrir le score sur un but contre son camp du malheureux Rafa Marin (1-0, 35e, csc). Devant à la pause malgré une domination globale des visiteurs, Vigo craquait finalement en seconde période sur une réalisation du jeune Samu Omorodion (1-1, 73e).

Avec ce résultat nul (1-1), Alavés est 15e. Vigo gagne une place et se retrouve 17e. Dans l’autre rencontre du soir, Grenade et le Real Betis se sont également quittés sur un score de parité (1-1). Si Assane Diao avait ouvert le score pour les coéquipiers d’Isco (0-1, 51e), Lucas Boye a finalement permis aux Rojiblancos d’accrocher le point du match nul quelques instants plus tard (1-1, 67e). Au classement, le Betis est 10e. Grenade reste englué à une dangereuse 19e place.