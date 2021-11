FC Barcelone : la révolution Xavi est en marche

La suite après cette publicité

Le retour en grande pompe de Xavi au FC Barcelone a redonné le sourire à plus d’un socio. Tout le monde espère voir le beau jeu être enfin de retour au Camp Nou. Mais au sein du vestiaire blaugrana, l’optimisme est également revenu. Surtout chez certains éléments en souffrance et ignorés par Ronald Koeman. Dans son édition du jour, Marca donne en effet six noms pour lesquels l’arrivée de l’ancien milieu de terrain pourrait être bénéfique.

Sans surprise, il ne s’agit que d’éléments blacklistés par Koeman. À commencer par le gardien Neto. Pas question de prendre la place de Marc-André ter Stegen, mais le Brésilien espère que son nouveau coach lui donnera l’opportunité de jouer au moins les matches de Coupe du Roi. Poussé vers la sortie, Samuel Umtiti s’est accroché au club catalan. Et aujourd’hui, face aux soucis défensifs du Barça, le Français compte avoir la chance de prouver qu’il peut encore rendre service.

Deux nouveaux noms cités pour le mercato d'hiver

Désigné comme l’un des meilleurs talents de la Masia, Riqui Puig n’a jamais bénéficié d’une grande confiance de la part de ses coaches précédents. L’intronisation d’un élément formé au club changera-t-elle la donne ? Enfin, il est sans doute l’un des hommes sur lequel Xavi compte le plus s’il parvient à ne pas se blesser : Ousmane Dembélé. Considéré par son coach comme l’un des meilleurs joueurs du monde s’il ne se blesse pas, le Français a clairement une carte à jouer.

Enfin, en plus de la qualité de jeu, les socios auront également un oeil sur les potentielles recrues demandées par Xavi. Si le nom de Raheem Sterling (Manchester City) a souvent été évoqué, Mundo Deportivo rappelle que le nouvel homme fort des Culés a bien fixé comme priorité le recrutement d’un ailier. Les noms de Dani Olmo (RB Leipzig) et de Ferran Torres (Manchester City) sont cités. Reste toutefois à savoir si le Barça a réellement les moyens pour se les offrir, notamment l’Espagnol des Citizens.