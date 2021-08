Droits TV : non au lot 3... Messi en fait !

Il y a encore quelques jours, le football français retenait toujours son souffle. Une apnée générée par une guerre triangulaire sans merci opposant la Ligue de Football Professionnel, Canal+ et beIN Sports quant à la diffusion de la Ligue 1. Et pour cause, frustrés par l'arrivée d'Amazon ayant récupéré 80 % des droits de la L1 pour 250 millions d'euros annuels, beIN Sports qui avait promis, dès 2018, 332 millions d'euros annuels pour seulement deux matches par journée (le samedi à 21h et le dimanche à 17h) et Canal+ qui avait récupéré ce lot N°3 par un accord de sous-licence conclu avec la chaîne qatarie avaient rapidement dénoncé un accord discriminatoire. Contraint par le tribunal de commerce de Nanterre de payer et diffuser ces deux affiches, la chaîne cryptée, qui a fait appel de cette décision, pourrait finalement sortir grand gagnant de cette arrivée retentissante. Et ce ne sont pas les seuls.

Un produit d'appel aux allures de Messie

Alors que Lionel Messi (34 ans) s'apprête à faire le plus grand bonheur du Parc des Princes, du PSG et plus globalement de la Ligue 1, le sextuple Ballon d'Or hisse également, à ses dépends, les droits TV du championnat de France dans une autre dimension. Arrivé cet été à la surprise générale sur le marché du football français, Amazon va donc assurer la diffusion de huit rencontres par journée, et ce pour la «modique» somme de 250 millions d'euros par an. Une belle affaire en comparant les montants astronomiques des précédents appels d'offre. Une sacrée affaire depuis que la Pulga à poser ses valises dans le club de la capitale.

Formidable produit d'appel, Leo Messi va ainsi revêtir le costume d'acteur principal, attendu de tous, dans le «feuilleton» de la Ligue 1 proposé en grande partie par le géant américain. Et son arrivée pourrait dès lors élever le championnat de France au rang de film multi-oscarisé. Dans cette optique, la plateforme américaine - à la suite de son deal conclu avec la Ligue de Football Professionnel - proposera, cette saison, les dix plus grandes affiches de L1 où le PSG se trouve à six reprises (les deux clasico PSG-OM, le match aller et retour PSG-Lyon mais également Lille-PSG ou encore PSG-Monaco). Une occasion rêvée pour faire vibrer les nouveaux abonnés de Prime Video mais un ratio qui s'avère finalement assez faible sur 38 journées, ce qui laisse entrevoir d'autres grands gagnants...

Canal + bien loti ?

Alors que Canal + menace, depuis plusieurs semaines, de se retirer purement et simplement de la Ligue 1, les décisions rendues par la justice dans «l'affaire des droits TV» ont finalement maintenues la chaine cryptée dans son rôle de diffuseur. Poussé dans ses retranchements, le groupe présidé par Maxime Saada devrait malgré tout profiter d'une belle part du gâteau argentin. Possédant les 28 premiers choix sur le reste des affiches du championnat - prévus par l'accord conclu avec la LFP - la chaîne cryptée pourrait ainsi diffuser le PSG jusqu'à 22 reprises au maximum cette saison, selon les informations de L'Equipe. De quoi faire oublier le sentiment d'injustice lié aux 332M€ ? Si le patron de Canal + reste silencieux sur le sujet, préférant reconnaître l'apport de Messi sur la valeur des droits en Ligue des Champions (détenus par C+ pour les trois prochaines années), nul doute que l'apparition du natif de Rosario pèsera pleinement sur la L1.

À titre de comparaison, le quotidien affirme ainsi que l'arrivée de Neymar en 2017 avait entrainé une hausse de 40% concernant les audiences des matches de L1. Enfin, en tant que merveilleuse vitrine pour le football mondial, la Pulga vient également directement impacter les droits de diffusion de la Ligue 1 à l'international. Cédés par la LFP à Bein Media Group en 2014 et ce jusqu'en 2024, ces droits ramènent approximativement 75 M€ par an au championnat de France lors de ces dernières années, à la suite du deal conclu entre les deux parties. Des montants bien en deçà de la Liga (environ 900 millions d'euros) ou de la Premier League (estimé à 1,5 milliard d'euros annuels) mais qui pourrait exploser avec l'arrivée de Lionel Messi, suivi dans le monde entier. De quoi inciter la LFP à ouvrir un nouveau dossier pour renégocier l'ensemble ?