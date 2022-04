Barça : la stat folle d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Passeur sur le but d’Aubameyang dimanche soir lors de la victoire barcelonaise à Levante (2-3), l’ailier français Ousmane Dembélé a délivré sa onzième passe décisive en 14 matches de Liga disputé cette saison avec les Blaugranas. Une performance qui lui a permis de recoller au classement des meilleurs passeurs du championnat espagnol et d'égaler le leader de ce classement le buteur du Real Madrid Karim Benzema, qui a lui aussi réalisé onze passes décisives cette année mais en 27 matches disputés pour le Madrilène. On peut même placer le champion du monde 2018 au premier rang puisqu'il a délivré ses 11 passes décisives en seulement 929 minutes, soit une assist toutes les 84 minutes, du jamais vu.

Le Français de 24 ans, dont le contrat en Catalogne expire en juin, n’a toujours pas prolongé avec le Barça même si de nombreux coéquipiers, comme notamment Pierre-Emerick Aubameyang, se sont exprimés publiquement pour demander à l’international tricolore de rester à Barcelone la saison prochaine. Dembélé et ses partenaires affronteront jeudi l’Eintracht Francfort en quart de finale retour de Ligue Europa.