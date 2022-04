Liga : le Barça s'impose face à Levante au terme d'un match fou

Sur une belle série de six victoires consécutives en Liga, le FC Barcelone revient de très loin et peut presque croire au titre... s'il continue sur cette lancée. Mais après un nul décevant en Ligue Europa cette semaine, à Francfort (1-1), les Catalans commençaient à douter et devaient se rassurer en Championnat. Avec Pedri sur le banc, Nico aligné dans l'entre-jeu et une attaque Dembélé-Aubameyang-Torres, le Barça avait pourtant du mal à faire la différence sur la pelouse de l'Estadio Ciudad de Valencia.

Au contraire, les Granotes auraient pu rapidement prendre les devants dans cette partie après une énorme erreur d'Alves, mais Morales loupait le cadre (1ère). Peu inspiré offensivement, le FC Barcelone retombait dans ses travers du début de saison et commettait trop d'erreurs défensives, permettant à Morales, encore lui, de faire une sublime percée... obligeant ter Stegen à dévier au dernier moment (26e). Avant de voir Araujo sauver les siens devant Marti (29e).

Clément Lenglet plombe le Barça...

Et après une première période compliquée, le Barça entamait la seconde de la pire des manières. Dans le dur, Alves était en retard et offrait un penalty logiquement accordé à Levante... puis converti par Morales (1-0, 53e). Proche du pire, les hommes de Xavi concédaient ensuite un nouveau péno après une main de Garcia... mais cette fois-ci, ter Stegen sortait le grand jeu (55e). Un sauvetage miraculeux permettant aux siens de se remettre dans le match puisque sur la contre-attaque suivant l'arrêt, Aubameyang égalisait contre le cours du jeu d'une belle tête croisée (1-1, 59e).

En fin de rencontre, Xavi faisait le choix de faire entrer les jeunes Pedri et Gavi. Un choix clairement payant, car les deux hommes ont permis au Barça de prendre l'avantage. Gavi servait Pedri en retrait aux 18 mètres, qui trompait le portier adverse d'une frappe croisée (2-1, 63e). En moins de dix minutes, on pensait que le Barça avait renversé les débats. Alors que Levante semblait déjà battu, Lenglet, sur son premier contact depuis son entrée en jeu, offrait un penalty cadeau aux Granotes... transformé par Melero en fin de match (2-2, 83e).

... mais De Jong climatise Levante !

Fébrile défensivement, le Barça a pourtant trouvé de la ressource pour se sortir de ce piège. Dans les arrêts de jeu, Alba trouvait Luuk De Jong... qui sauvait le FCB en inscrivant le troisième but, d'une belle tête (3-2, 90e+3). Le Barça enchaîne donc un septième succès et devra poursuivre contre Cadiz, car la course au titre n'est pas terminée. De son côté, Levante peut avoir des gros regrets et devra absolument s'imposer à Grenade pour espérer sortir de la zone rouge.