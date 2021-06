Barça : la nouvelle mise au point mercato de Joan Laporta

La suite après cette publicité

On ne l'arrête plus ! Discret depuis quelques semaines, Joan Laporta a enchaîné les sorties médiatiques ces derniers jours. Vendredi, le président du FC Barcelone a évoqué tous les dossiers chauds du club culé, du dossier Lionel Messi à l'avenir de Ronald Koeman, en passant par le mercato. Ce jour-là, le dirigeant blaugrana avait expliqué que des renforts devraient arriver la semaine suivante. Et il a tenu parole. Lundi, les pensionnaires du Camp Nou ont officialisé l'arrivée de Sergio Agüero, en fin de contrat à Manchester City. Ce mardi, ils ont annoncé la venue d'Eric Garcia, dans la même situation contractuelle chez les Citizens.

Tendance positive pour Koeman

En marge de la présentation du défenseur central, Joan Laporta a fait une nouvelle mise au point mercato. Concernant Lionel Messi, libre en fin de saison, le patron du Barça, est resté sur sa ligne de conduite. «Nous parlons avec Leo, ça va bien. Cela ne dépend pas de l'audit. Nous avons plus ou moins le résultat de l'année sous contrôle. Lorsque nous aurons terminé l'audit, nous aurons plus de données, mais dans cette opération nous l'avions déjà planifiée (la prolongation de Messi). Je suis convaincu, comme l'a dit Kun, que Leo aimerait jouer avec lui. Ce n'est pas une question d'argent de sa part, il fait preuve de beaucoup de compréhension. Il veut avoir une équipe très compétitive et remporter des Champions League et des titres. Les signatures que nous faisons se font par rapport à ces négociations».

Mais le club se prépare à toutes les éventualités. «Nous sommes dans une période de réflexion et je ne peux pas tout dire. Je me sens très à l'aise avec Koeman et le résultat de ces conversations nous conduira à la meilleure solution pour le Barça (...) Il y a deux scénarios. Un premier, c'est que ça continue et le second, c'est que ça ne continue pas, c'est ça ? Je vois plus le (scénario) numéro un que le second. Avec Koeman, cela va s'améliorer ».

De nouvelles arrivées et des départs prévus

Concernant la suite du mercato, Laporta a fait quelques annonces. «L'équipe devra être équilibré et il doit être corrigé. Si nous aurons cinq ou six centraux, ce n'est pas encore décidé. Nous avons vu avec Koeman que nous avons eu une équipe déséquilibrée et cela doit être corrigé (...) Nous devons faire une rénovation profonde et nous y travaillons. Il y aura plus de présentations de joueurs. Nous voulons incorporer des joueurs qui améliorent l'équipe. Il y aura sûrement des nouvelles la semaine prochaine. Tout est prévu, vous aurez des nouvelles. S'il y a des arrivées, il doit y avoir des sorties. Il va falloir équilibrer l'équipe. Vous verrez les décisions».

Il conclut : «nous avons appris à être des jongleurs et des acrobates avec la situation du club. Mais il faut savoir négocier, avoir de l'expérience et des connaissance. Je suis très satisfait de l'équipe que nous avons. Le Barça peut inverser cette situation. Nous devons travailler dur. Vous verrez que les joueurs que nous amenons sont de haut niveau. Vous pouvez exiger ce que vous avez à leur demander, gagner des titres (...) Eric a pensé revenir et il y a d'autres joueurs qui sont très excités de jouer pour le Barça». D'autres renforts (Georginio Wijnaldum ? Memphis Depay?) devraient donc arriver pour aider le Barça à revenir au sommet.