Lazio : Samuel Gigot violemment insulté après avoir blessé Nico Paz

Des nouvelles de Samuel Gigot. Arrivé à la Lazio l’été dernier en provenance de l’OM, le natif d’Avignon connaît des débuts globalement mitigés. Après son but face à Bologne en novembre, Gigot avait réussi à gagner sa place dans le onze des Biancocelesti, jusqu’à l’émergence de la charnière Romagnoli – Gila ces dernières semaines. Hier, l’ex-Marseillais s’est tout de même vu offrir une opportunité par Marco Baroni, qui avait fait le choix de le titulariser face à Côme.

Une rencontre que son équipe n’a pas réussi à remporter (1-1), et durant laquelle il a surtout fait parler de lui pour une horrible faute sur Nico Paz. «Ça n’a pas l’air rassurant, la cheville s’est tordue et a beaucoup gonflé. Nico ne se sent pas bien en ce moment», déclarait Fabregas à l’issue de la rencontre. Sur les réseaux sociaux, Gigot a d’ailleurs pris sacrément cher après ce vilain tacle : “tu es Français et rancunier contre l’Argentine”, “barbare, “fils de p.te, tu as détruit la cheville de Nico comme un animal, va mourir”, “j’attends juste que tu te fasses les croisés”, pouvait-on lire dans l’espace commentaire de sa dernière photo Instagram ce matin…