Sparta Prague-Lille : les compositions probables

Le leader de la Ligue 1, Lille, lance sa campagne de Ligue Europa ce soir à 21h sur la pelouse du Sparta Prague. Dans un groupe relevé avec notamment l'AC Milan et le Celtic, il sera important pour les Dogues de bien commencer lors de cette 1ere journée, malgré ce déplacement en République Tchèque. Christopher Galtier, selon le journal L'Equipe, devrait pouvoir compter sur tout son groupe pour ce voyage.

Et l'ancien coach de l'AS St Etienne devrait aligner un 4-4-1-1 sur la pelouse de Prague. Avec le Canadien Jonathan David en pointe, qui pourrait profiter de l'Europa Ligue pour se refaire une santé, et en soutien des hommes comme Ikoné, Bamba ou encore Araujo. Du côté tchèque, on se dirige plutôt vers un 3-4-1-2 avec Dockal en meneur de jeu et capitaine.