PSG : Neymar répond à ses détracteurs

Touché contre le Stade Malherbe de Caen en 32e de finale de Coupe de France (succès 1-0 du Paris SG), Neymar va manquer quatre semaines de compétition à cause d'une blessure aux adducteurs. Un véritable coup dur pour le Brésilien et le club de la capitale, qui s'apprête à défier le FC Barcelone la semaine prochaine en huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Sur son compte Instagram, le numéro 10 a donc fait part de sa déception suite à cette nouvelle blessure. Mais surtout, l'ancien joueur du FC Barcelone a expliqué qu'il en avait marre des critiques sur son style de jeu, lui qui aime dribbler sur les pelouses depuis tant d'années. « La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes. Une nouvelle fois, j’arrêterai de faire pour un temps ce que j’aime le plus au monde : jouer au football. Parfois, je me sens mal à l'aise avec mon style de jeu, par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir, je ne sais pas si je suis le problème ou si c’est ce que je fais sur le terrain… Cela m’attriste vraiment. Cela me rend très triste de devoir entendre des joueurs, des entraîneurs, des commentateurs ou autres dire « il doit prendre », « il tombe tout le temps », « c’est une pleureuse », « c’est un enfant gâté », etc… Sincèrement, cela m’attriste et je ne sais pas jusqu’à quand je supporterai ça, moi, je veux juste être heureux en jouant au football, RIEN D’AUTRE. » Le PSG va donc devoir se passer de son magicien pendant quatre longues semaines...