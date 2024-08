Monaco fonce sur un international néerlandais

Pour son retour en Ligue des Champions après six ans d’attente, l’AS Monaco veut mettre les petits plats dans les grands. Si le prometteur attaquant français, George Ilenikhena, et l’international sénégalais, Lamine Camara, ont déjà rejoint le club de la Principauté cet été, d’autres arrivées pourraient suivre dans les semaines à venir, comme celle de Jordan Teze (24 ans).

Le latéral droit du PSV, devenu une valeur sûre à son poste aux Pays-Bas depuis 2019, ferait l’objet d’un intérêt concret de l’ASM selon les informations de Soccernews. Le média néerlandais précise que le joueur serait intéressé par l’idée de rejoindre la France, lui qui n’a encore jamais quitté son pays (il évolue au PSV depuis l’âge de 7 ans), et des discussions auraient d’ailleurs déjà eu lieu entre la direction monégasque et le clan du joueur. Auteur de 3 buts et 12 passes décisives en 45 rencontres la saison dernière, Teze est estimé à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.