L'OM regrette pour Boubacar Kamara et tacle son agent

Formé à l'OM et devenu indispensable au collectif de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara a pris de l'ampleur ces derniers mois sur la Canebière. Le milieu défensif de 22 ans, libre comme l'air en cette fin de saison, a pourtant quitté Marseille pour Aston Villa sans aucune indemnité de transfert. Une issue que regrette vivement le club de la cité phocéenne, si l'on en croit les propos de Jacques Cardoze. Le directeur de la communication de l'OM, présent sur le plateau de BFM Marseille ce lundi, a par ailleurs envoyé un message à l'agent du joueur appelé pour la première fois par Didier Deschamps ces derniers jours.

« Je crois pouvoir dire aujourd’hui qu’il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes, dont une où le salaire était très très élevé. Kamara a été respecté par Pablo Longoria, respecté par le club. […] Ce que je peux vous révéler, c’est que le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre. Ça n’a rien à voir avec le joueur, il a fait une saison remarquable jusqu’à la dernière minute. Mais d’un point de vue club, on est forcément déçus. Pendant la saison, on s’était demandés si un très grand club allait se positionner, auquel cas on n’aurait peut-être pas eu les moyens de lutter. Aujourd’hui, je pense qu’on peut avoir des regrets. »