Vidéo, Arsenal - PSG : la grosse erreur de la défense parisienne sur le coup franc de Bukayo Saka

Après l’ouverture du score de Kai Havertz sur une erreur de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a encaissé quelques minutes plus tard un second but des Gunners, lors de cette 2ème journée de Ligue des Champions sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Si la première réalisation londonienne est surtout la faute d’une mauvaise sortie du portier italien, la seconde est une œuvre collective désastreuse. En effet, Nuno Mendes a commis une faute plus qu’évitable sur le côté gauche de la défense parisienne, ce qui a offert un coup franc intéressant.

La suite après cette publicité

C’est Bukayo Saka qui s’est chargé de tirer ce coup franc côté droit. Le ballon a filé devant la cage : ni Bradley Barcola, ni Marquinhos n’ont réussi à dégager le cuir, loupant la trajectoire à deux reprises. Aucun joueur d’Arsenal n’a touché le ballon et cela a donc trompé un Gianluigi Donnarumma impuissante t masqué qui est resté sans réaction. Les Gunners ont déjà le break à domicile avant la pause. Le PSG a la tête sous l’eau…