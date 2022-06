Mercato : l'OM se cherche un gardien

La suite après cette publicité

Pablo Longoria aime bien avoir quelques coups d'avance et surtout ne pas se retrouver démuni et sous pression. On a pu le voir par le passé avec son refus de laisser partir Duje Caleta-Car à Liverpool dans les ultimes minutes dans un mercato parce qu'il aurait trop de mal à le remplacer au pied levé.

Donc, cet été, l'Espagnol président de l'Olympique de Marseille ne va pas subir les évènements et travaille déjà d'arrache-pied pour trouver des recrues qui feront la satisfaction de Jorge Sampaoli, son entraîneur. En fin de saison, des bruits couraient comme quoi Steve Mandanda, le gardien légendaire de l'OM, allait plier ses bagages.

Initialement c'était pour Nice, mais finalement Rennes regarde aussi avec attention sa situation. Le portier, qui espère toujours être dans le groupe de Deschamps pour la Coupe du Monde, sait qu'il va devoir trouver du temps de jeu, mais il n'est pas le seul gardien convoité par les derniers quatrième de Ligue 1, comme nous vous l'expliquions.

Simon Ngapandouetnbu devrait être prêté

Toutefois, et toujours soucieux d'avoir un coup d'avance, Pablo Longoria scrute, selon nos informations, le marché des gardiens de but. Le profil type est même déjà dressé : un numéro un bis capable d'aller chatouiller le titulaire, Pau Lopez, pour avoir une concurrence, même à ce poste.

On pouvait penser au départ qu'un jeune prendrait la place de Mandanda, qui n'avait pas franchement les faveurs de Sampaoli cette saison, si ce dernier partait. Mais il semble probable que Simon Ngapandouetnbu, l'actuel troisième portier phocéen, va être prêté (Valenciennes lui fait les yeux doux notamment). Par conséquent, l'OM se risque d'être sans doublure. Tant que la lumière ne sera pas faite sur l'avenir de Mandanda, Pablo Longoria restera à l'affût.