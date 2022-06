OM : Steve Mandanda plaît bien à Rennes mais...

Si les amateurs de ballon rond peuvent encore se régaler avec la Ligue des Nations, la saison 2021-2022 est définitivement terminée en ce qui concerne les Championnats et les Coupes d'Europe. Mais comme souvent à l'approche de l'été, tout le monde attend le mercato estival, qui va d'ailleurs ouvrir ses portes ce vendredi 10 juin en Ligue 1. En coulisses, les clubs s'activent forcément pour boucler des dossiers importants. Du côté du Stade Rennais justement, la priorité est de trouver un gardien de but. Et on pourrait bien assister à un jeu de chaises musicales.

La suite après cette publicité

Barré par la concurrence féroce de Pau Lopez dans le but de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda est plus que jamais sur le départ de la Canebière malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2024. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, l'OGC Nice s'est vite penché sur son cas et le club azuréen n'a pas lâché l'affaire. Mais la concurrence sera féroce. D'après le quotidien L'Equipe, le Stade Rennais de Bruno Génésio, justement, est grandement intéressé par le portier âgé de 37 ans. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Mais l'affaire est loin d'être conclue.

Mandanda en concurrence avec Benitez

Si Steve Mandanda est dans le viseur du club breton, il n'est pas le seul puisque selon nos informations, l'actuel gardien de l'Olympique de Marseille est tout simplement en concurrence pour une arrivée au Roazhon Park avec Walter Benítez, actuellement à... l'OGC Nice ! Justement, aux abords de l'Allianz Riviera, l'Argentin n'est plus considéré comme indispensable et les Aiglons veulent, d'après nos informations, faire de place pour installer Marcin Bulka en tant que numéro 1 dans les cages.

Alors que va faire Steve Mandanda, lui qui était revenu à Marseille en 2017 après un passage à Crystal Palace ? Le mercato ne fait que débuter mais l'international français (34 sélections) pourrait avoir l'embarras du choix. Si le Stade Rennais va plus loin, une place de numéro 1 semble donc lui tendre les bras là-bas, puisqu'Alfred Gomis a grandement déçu malgré ses 32 matches disputés toutes compétitions confondues en 2021-2022.