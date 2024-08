OM : le tweet explicite de Neal Maupay

À quelques heures de la fermeture du mercato estival, Neal Maupay est à un pas de rejoindre l’OM. Comme nous l’indiquons dans nos colonnes, l’attaquant va être prêté par Everton pour une saison, avec une option d’achat obligatoire de 4 millions d’euros. L’ancien Brestois signera jusqu’en 2028 et fera son grand retour en France après l’avoir quitté en 2017.

Très actif sur les réseaux sociaux, le joueur de 28 ans n’a pas hésité à lui même participer aux bruits du marché des transferts. Sur le réseau social X, il vient de publier une vieille vidéo du rappeur marseillais Jul, supporter connu et reconnu de l’OM. On fait difficilement plus explicite.