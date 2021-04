L1-Coupe de France : l'Olympique Lyonnais joue très gros !

La suite après cette publicité

Douze jours qui peuvent tout changer pour l'Olympique Lyonnais. Lancés dans une saison palpitante, les Gones arrivent à un tournant capital, eux qui vont devoir jongler à la perfection entre diverses compétitions. Ce marathon débutera ainsi ce mercredi 21 avril à 21h10 avec la réception de l'AS Monaco pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Mais la mission s'avèrera périlleuse face à une formation en pleine confiance et qui pratique un football attrayant. L'OL, qui a fait de cette compétition un objectif, devra donc passer cet obstacle pour rester dans la course et remporter ce titre.

L'OL arrive au tournant de sa saison

A peine le temps de se remettre de leurs émotions et les hommes de Rudi Garcia devront enchaîner avec deux grosses affiches en Ligue 1 Uber Eats. Actuellement quatrième avec 67 points, Lyon va accueillir le LOSC, premier avec 70 points, dimanche soir à 21 heures. Si à l'aller les deux formations s'étaient quittées sur un nul (1-1), cette fois-ci, l'OL devra prendre les trois points pour espérer rester en vie dans cette course au titre avec le PSG (2e, 69 points) et l'AS Monaco (3e, 68 points). Des Monégasques que les Lyonnais iront défier en L1 le 2 mai prochain à 21 heures au stade Louis II.

A l'aller, les Gones s'étaient largement imposés 4 à 1. Mais c'était le 25 octobre et depuis les troupes de Niko Kovac sont revenus à un très bon niveau. La double confrontation face au club de la Principauté promet donc ! Durant ces douze jours capitaux, entre le 21 avril et 2 mai, l'écurie du président Jean-Michel Aulas aura l'avantage d'évoluer à deux reprises au Groupama Stadium. Face à Monaco en Coupe de France puis face au LOSC en L1. Ensuite, ils finiront par un voyage sur le Rocher. Après ces trois rencontres, l'OL y verra donc un peu plus clair et pourra entamer son sprint final.

Le groupe vit bien et veut avancer ensemble

Un sprint lors duquel les coéquipiers de Memphis Depay recevront Lorient (9 mai), avant de se déplacer à Nîmes (16 mai) et de finir la saison à domicile contre Nice (23 mai). Tout cela sans compter une éventuelle qualification en Coupe de France. En conférence de presse ce mardi, Rudi Garcia, qui joue certainement aussi son avenir alors que son contrat s'achève en juin, a été invité à s'exprimer sur ces trois rencontres décisives. « C’est un prochain match capital. Les autres, je ne sais pas qu’ils existent les autres. La Coupe est importante, il y a un trophée au bout. On joue une grosse équipe. Il n’y aura pas de calcul à faire. On ne demande qu’à aller au bout. Je veux jouer tous les trois jours jusqu’à la fin de saison. Il n’y a pas de raison que les joueurs ne soient pas motivés. J’ai besoin que tout mon groupe reste concentré, motivé pour que chacun puisse amener sa pierre à l’édifice.»

Si le coach français a botté en touche, Maxence Caqueret a évoqué un peu plus ce sprint final. «Il faudra gagner pour aller en 1/2 finale. On a bien préparé ce match car la Coupe de France est aussi un objectif. On pensera à ce match. Il faudra passer cette étape et après on basculera à autre chose à partir de jeudi… On doit continuer sur notre lancée. On sait où on veut aller. On est un grand club et on est là pour aller le plus haut possible.» Sous pression, le groupe lyonnais vit bien à écouter le milieu lyonnais. «Le groupe est très concentré. On sait ce qu'on veut, on a tous les mêmes objectifs. On sait que c'est important pour nous. Cette fin de saison est importante et passionnante. On travaille pour faire les meilleurs matches possible, être au top niveau. On le fait dans la bonne humeur, dans un très bon groupe».