FC Barcelone : la clause libératoire colossale de Memphis Depay

Dès la reprise de la Liga en août prochain, les fans du FC Barcelone pourront profiter de Memphis Depay. Et que dire de Ronald Koeman qui, avec son ancien poulain en sélection néerlandaise, a reçu un joli cadeau de la part de Joan Laporta. Le joueur de 27 ans, qui sort d'une saison à 20 buts et 12 passes décisives en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, vient renforcer un secteur offensif qui avait besoin de sang neuf.

L'occasion pour lui de retrouver un club d'élite européenne, candidat au titre en Ligue des Champions, et définitivement oublier son échec à Manchester United de l'époque. En revanche, son arrivée a suscité quelques interrogations en Catalogne. Pas à cause de son niveau, mais en raison de la durée du contrat, puisqu'il n'a signé qu'un bail de deux ans.

Il sera difficile de déloger Depay du Barça !

Par la suite, on a appris via l'intermédiaire des médias catalans qu'une option unilatérale existait dans le contrat, permettant aux dirigeants barcelonais de prolonger automatiquement ce contrat jusqu'en 2024, ce qui porterait la durée du bail à 3 ans. Mais surtout, le quotidien AS dévoile une information qui devrait a priori encore plus tranquilliser les fans du Barça.

Selon le média, la clause libératoire du joueur est de 400 millions d'euros. Un montant qui devrait donc éloigner tout potentiel prétendant, à moins que le Barça ne souhaite s'en séparer dans les prochaines années bien évidemment. La durée du contrat, relativement courte, répond aussi à une demande de Koeman, qui ne voulait pas forcément bloquer son joueur dans le cas où un nouvel entraîneur débarque bientôt et ne compte pas forcément sur lui.