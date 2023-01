OL : les franches confidences de Corentin Tolisso sur ses galères physiques

La suite après cette publicité

Un retour qui valait son pesant d’or. Cet été, l’Olympique Lyonnais faisait un pari certes risqué, mais aussi intéressant en rapatriant Corentin Tolisso dans son effectif. Libre, le joueur de 28 ans formé au sein de l’académie des Gones (de 2007 à 2014 puis dans l’équipe A jusqu’en 2017) avant de partir au Bayern Munich contre 41,5M€. Un passage de cinq ans en Bavière qui lui a permis de remporter 5 Bundesliga, 4 Supercoupes d’Allemagne, 2 Coupes d’Allemagne, 1 UEFA Supercoupe, 1 Coupe du monde des clubs, mais surtout la Ligue des Champions 2020 avec le Rekordmeister. En outre, il a aussi remporté la Coupe du monde 2018 avec la France lors de son aventure allemande. Un passage intéressant de sa carrière sur le plan comptable, mais moins sur le plan physique. Il n’a disputé que 118 matches (21 buts et 15 offrandes) en cinq saisons suite à des blessures récurrentes.

Une situation qui a poussé le Bayern Munich à ne pas le prolonger et qui la conduit à revenir chez les Gones où il a paraphé un contrat de cinq ans. Disputant seulement onze matches (599 minutes) en ce début de saison, Corentin Tolisso connaît un retour à l’Olympique Lyonnais assez timoré et a déjà connu quelques pépins physiques, dont une blessure face à Rennes (16 octobre dernier) qui l’a écarté des terrains jusqu’à la trêve internationale. Revenu face à Brest (4-2), il n’était pas là contre Clermont (défaite 1-0) ni même contre Metz (2-1) en Coupe de France. Alors que les Gones jouent mercredi contre le FC Nantes, Corentin Tolisso a évoqué sa santé : «oui ça va mieux, on a eu le temps après Rennes et ma blessure de travailler avec le staff médical.»

La frustration comme maître mot

«Je sors de 3/4 ans compliqués au Bayern physiquement avec plein d’opérations. C’est difficile de régler ce problème en 3 ou 6 mois. On travaille beaucoup avec le staff sur le physique et dans la tête. Je sais que tôt ou tard ça ira mieux et je pourrais donner le meilleur de moi-même» a-t-il poursuivi. Conscient de ne pas pouvoir apporter tout ce qu’il pourrait faire compte tenu de sa fragilité, il reste malgré tout très motivé : «je suis toujours à 100%, je dois peut être davantage être dans le contrôle de mon corps. C’est un travail que je fais depuis mon retour à l’OL et je vais tout pour retrouver mon physique et mon meilleur niveau. C’est frustrant, je fais tout pour aller bien avec le travail invisible. Le mien est parfait et il y a pas mal d’incompréhension. Si ce n’était le cas, ce serait plus facile de régler les problèmes. Il faut donc continuer à travailler et continuer à être sérieux sur ce plan.»

Un mot prédomine dans le discours du numéro 88, la frustration, ambitieux et motivé, il est surtout frustré de ne pas pouvoir donner pleine mesure de ses capacités : «c’est frustrant, mais je ne lâcherais pas. S’il m’arrive quelque chose et je ne l’espère pas dans 10 jours ou 3 mois, je ne lâcherais pas, mais je pense que ça va venir et que je reviendrais à mon meilleur niveau prochainement. Bien sûr que c’est frustrant, j’ai 28 ans, il faut que j’ai une meilleure réflexion, ne pas forcément revenir trop vite sur le terrain. Revenir à Lyon en juillet, c’était revenir dans ma ville auprès de ma famille et être bien dans la tête. C’est frustrant de ne pas pouvoir donner tout ce que je peux au club.» En difficulté avec une huitième place en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais aura bien besoin d’un grand Corentin Tolisso pour retrouver des ambitions.