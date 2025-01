Real Madrid : Carlo Ancelotti aurait tranché pour le tireur de pénalty

Cette saison, le Real Madrid n’est pas toujours en réussite du côté des pénaltys. Dernièrement, Kylian Mbappé en a raté deux et Jude Bellingham un. Vinicius Junior a connu plus de réussite avec un joli 4/4. C’est la décision de Carlo Ancelotti de faire tourner ses tireurs mais les récents échecs ont obligé le technicien italien à revoir ses plans.

«On a raté trois pénaltys cette saison et ça me dérange. Je dois prendre la responsabilité de choisir qui doit les tirer», avait-il prévenu la semaine dernière après l’échec de Bellingham contre Valence. D’après la Cadena Cope*, le choix est fait et c’est Vinicius Junior qui aurait eu les préférences de son entraîneur. Au grand dam des deux autres donc.