Emerson Royal tacle le FC Barcelone

Alors qu’il était revenu cet été au FC Barcelone après avoir joué deux saisons au Betis Séville, Emerson Royal (22 ans) a été vendu à Tottenham le dernier jour du mercato. Une surprise pour lui, alors qu’il pensait que « le club voulait que je reste. J'ai joué dans le onze de départ le dimanche, le lendemain je me suis réveillé et je suis allé m'entraîner calmement. Puis j'ai commencé à voir beaucoup de choses sortir, que Tottenham était en pourparlers avec Barcelone, que c'était presque une affaire conclue. Je ne comprenais rien à ce qui se passait parce que je ne savais rien. Dans l'après-midi, ils m'ont appelé du club pour aller à la Ciudad Deportiva parce qu'ils voulaient me parler et c'est là que j'ai appris qu'ils voulaient me vendre », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Marca.

Il a ensuite « rencontré les dirigeants du club. Ils ont commencé à me dire que la situation du club n'était pas bonne, qu'il traversait une période compliquée et qu'il était préférable pour eux de vendre. J'ai continué à leur dire que mon intention était de rester parce que je voulais jouer ici et contribuer à Barcelone. Je savais que si j'étais dans ma meilleure forme, j'allais réussir ici. Je suis intelligent et à un moment donné, j'ai compris qu'ils me disaient de partir, quoi qu'il arrive. Ils me renvoyaient avec de très bonnes paroles. » Emerson regrette son départ et avoue avoir été « blessé par la façon dont cela a été fait. Ils auraient pu le faire autrement. Il y avait de meilleures façons de régler les choses. »