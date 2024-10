LFP : deux sénateurs dénoncent une manoeuvre trompeuse de Vincent Labrune sur la baisse de son salaire

Le 10 septembre dernier, après un feuilleton riche en rebondissements, Vincent Labrune était réélu président de la LFP. Maintenu sur le trône par les acteurs du football français non sans mal, l’ancien patron de l’OM avait annoncé une série de mesures. Le but de la manoeuvre : calmer les critiques pointant du doigt le système de vote de l’élection présidentielle et surtout le train de vie de la LFP. L’une des mesures phares de Labrune a donc été d’annoncer la baisse de son salaire.

Pour rappel, ce dernier touchait 420 000€ par an et s’était accordé une augmentation XXL, faisant passer ses émoluments à 1,2 M€ annuels en 2022. Ce mercredi, le conseil d’administration de la LFP a donc annoncé comme prévu une baisse de 30% du salaire de son chef. Désormais, Labrune ne touche plus 1,2 M€, mais 840 000€ par an. Ce qui n’est pas un cadeau pour autant, puisque l’Orléanais conserve un salaire qui est le double de celui qu’il touchait au départ.

Une baisse de salaire en trompe-l’œil ?

Et ce mercredi soir, deux Sénateurs, à savoir le président (Laurent Lafon) et le rapporteur (Michel Savin) de la mission d’information du Sénat sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football français ont dénoncé «diminution en trompe-l’œil» du salaire de Labrune dans un communiqué relayé par Le Monde.

«Les travaux menés par la mission d’information ont permis de constater que l’augmentation du salaire du président de la LFP de 420 000 € à 1,2 million d’euros, votée en septembre 2022, a été financée, de 2022 à 2024, non pas sur le budget de la Ligue, mais sur l’enveloppe (…) de 1,5 milliard d’euros versée par CVC dans le cadre de sa prise de participation dans la société commerciale. Cette augmentation salariale, qui n’avait pas vocation à perdurer au-delà de 2024 (…) fait donc désormais porter, de manière pérenne, une charge supplémentaire de 420 000 € sur les coûts de fonctionnement de la Ligue au moment où celle-ci devrait engager un plan d’économies». Vincent Labrune reste plus que jamais marqué à la culotte…