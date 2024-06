Portugal : la réaction à chaud de Pepe

Le Portugal a eu chaud ce soir. Malgré sa domination, c’est bien la Tchéquie qui a ouvert le score sur un très beau tir de Provod. Pour autant, la Seleção n’a jamais abdiqué et a su retourner la situation dans la dernière demi-heure par Hranac contre son camp et Conceição. Les hommes de Roberto Martinez démarrent par une victoire et c’est bien là l’essentiel.

« C’était un match difficile. Notre équipe ne méritait pas d’encaisser ce but. On nous a demandé d’être toujours calme, de maintenir notre identité malgré le stress du match mais nous avons obtenu un bon résultat, confie Pepe à la fin de la rencontre. Le match a été difficile mais l’équipe a bien joué. On s’est créé des opportunités, on aurait pu marquer avant. Je pense que l’équipe s’est bien débrouillée. »