Man City : Pep Guardiola s’est encore griffé le visage

Le 26 novembre dernier, Pep Guardiola s’était affiché avec des blessures au visage et au crâne après le match nul 3-3 de Manchester City face à Feyenoord. L’Espagnol s’était ensuite expliqué sur ses griffures. «J’ai fait ça avec mon ongle. Je l’ai fait moi-même avec mes doigts… J’ai envie de me faire mal.» Puis, il avait donné des explications un peu plus sérieuses sur X.

Hier soir, The Sun révèle que le coach mancunien s’est de nouveau infligé des petites blessures au visage lors du match capital face à Bruges pour la qualification en Ligue des champions (victoire 3-1). Le média anglais explique qu’il a été aperçu en train de se faire soigner après de nouvelles griffures au front après la première mi-temps désastreuse de son équipe. Il a ensuite retrouvé le sourire après la qualification.