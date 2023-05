Le FC Barcelone en passe de finaliser deux départs !

La suite après cette publicité

Auréolé de son 27ème titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone profite des dernières semaines de cette longue et harassante saison pour préparer de la meilleure des manières les échéances estivales. Car si les Blaugranas ont retrouvé de belles couleurs depuis le retour de Joan Laporta à la présidence du club et surtout l’arrivée de la légende Xavi sur le banc du club, la direction sportive doit encore ajouter quelques pièces pour entourer les prometteuses pépites Gavi et Pedri, ainsi que les cadres de la rotation tels que Ousmane Dembélé ou encore Robert Lewandowski. Le titre de champions de Liga est un parfait moyen de poursuivre la reconstruction de l’équipe catalane, dans l’espoir de retrouver rapidement sa place au sommet du football européen, notamment lors de la prochaine édition de Ligue des Champions.

Plusieurs gros dossiers seront mis sur la table et largement redébattus dans les prochains jours, à commencer par l’avenir de Frenkie de Jong mais surtout celui de Lionel Messi. Le retour de l’Argentin au Camp Nou est largement annoncé depuis plusieurs mois et la rumeur a pris une certaine ampleur depuis le bras de fer avec le Paris Saint-Germain au sujet de son voyage controversé en Arabie saoudite sans l’accord de la direction parisienne. Une manœuvre qui nécessitera une intense réflexion en interne et surtout plusieurs dominos financiers à faire tomber pour finaliser la signature de Messi au Barça. Et pour maximiser leurs chances, les Catalans sont enclins à dégraisser l’effectif et la masse salariale en laissant partir certains joueurs.

Deux Tricolores vont plier bagages

Selon les informations du média catalan Sport, le premier départ acté est celui de Samuel Umtiti (29 ans). Prêté cette saison à Lecce, promu en Serie A, le défenseur français s’est imposé comme un leader naturel chez les Salentini avec réel impact sur les pelouses mais aussi dans le vestiaire, notamment auprès des jeunes de l’effectif. Le club blaugrana est très satisfait de ses performances en Italie et reçoit déjà des propositions. De quoi encaisser un petit pécule sur la vente d’Umtiti, chose impensable il y a encore un an. Pour le moment, l’entourage du joueur sait que son contrat, qui expire en 2026, ne se terminera pas au Barça et qu’il devra partir dans les prochains mois. En Italie, plusieurs grandes écuries comme l’Inter Milan, l’AC Milan ou l’AS Roma ont approché le défenseur central. Certaines équipes de Ligue 1, qui l’an dernier n’ont pas osé le signer en raison de doutes physiques, se sont également montrées intéressées. Sans oublier Lecce, la direction italienne calcule déjà les potentielles retombées d’un tel transfert, qui devrait avoisiner les 4 millions d’euros. Une arrivée définitive de Samuel Umtiti dans les Pouilles est néanmoins conditionnée par le maintien en Serie A, Lecce étant actuellement classé à la 17ème position.

Mais Samuel Umtiti n’est pas le seul défenseur français du FC Barcelone qui s’apprête à quitter la Catalogne dans les prochaines semaines. En effet, Clément Lenglet, prêté à Tottenham cette saison, ne devrait pas être conservé par la direction catalane. Les prestations du défenseur français plaisent aussi au club anglais, en témoigne les récentes déclarations de l’entraîneur des Spurs, Ryan Mason : «Ces discussions auront lieu cet été. Je dirais que Lenglet est le type de joueur que nous voulons. Il est professionnel et il va bien. Nous lui parlerons cet été», a alors affirmé celui qui a remplacé Antonio Conte et Cristian Stellini à la tête de Tottenham. Avec 31 apparitions sous le maillot des Spurs cette saison, dont sept titularisations en Ligue des Champions, Clément Lenglet pourrait bien être conservé par Tottenham. A voir désormais quel montant le FC Barcelone arrivera à tirer des clubs anglais et des autres prétendants, la valeur marchande de Lenglet est enregistrée à 12 millions d’euros d’après les estimations de Transfermarkt. Que le ménage commence en Catalogne !