Un ancien international français se lance en politique

Joueur emblématique de Cannes, des Girondins de Bordeaux ou encore du Werder Brême, Johan Micoud va se lancer en politique. Comme le rapporte Ouest-France, l’ancien international tricolore (17 sélections, 1 but) s’est présenté aux élections municipales à Bordeaux, sur la liste de Philippe Dessertine, candidat sans étiquette.

La suite après cette publicité

Si jamais sa liste venait à remporter les élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026, Micoud a assuré qu’il sera en charge des décisions liées au sportif. La liste de Philippe Dessertine se présente face à Pierre Hurmic, maire écologiste sortant. «J’aime rassembler, accompagner des initiatives et encourager celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. Je souhaite soutenir les initiatives locales, favoriser la pratique pour tous et renforcer ce qui crée du lien entre les habitants», a expliqué l’ancien joueur dans un communiqué présentant la liste de son candidat.