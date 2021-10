L'OL décimé en attaque contre Monaco

L'Olympique Lyonnais reçoit l'AS Monaco ce samedi (9e journée de Ligue 1). Une affiche au sommet que les Gones aborderont avec plusieurs absents de marque, notamment en attaque, comme l'a expliqué Peter Bosz ce jeudi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«(Moussa) Dembélé est toujours absent oui, et pas seulement ce week-end, ça va durer encore quelques semaines. Non, je ne sais pas quand il reviendra. Avec ce genre de blessure, il faut voir l'évolution au jour le jour. Ça va durer quelques temps mais je sais pas combien de temps. (Islam) Slimani ? Il ne peut pas jouer, il est blessé. Encore une fois, c’est avec l’Algérie. C’est musculaire oui. Je ne sais pas combien de temps il sera absent», a-t-il regretté, précisant le retour d'Emerson Palmieri, la suspension d'Anthony Lopes et le doute au sujet de Lucas Paqueta, présent avec la sélection du Brésil.

Pour le match de l’Olympique Lyonnais, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et misez 150€ pour tenter de remporter 1 170 € grâce à la victoire 2-1 de l'OL cotée à 7,80. (cotes soumises à variation)