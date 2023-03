Maroc : Walid Regragui explique l’absence de Brahim Diaz

Alors que le milieu offensif de l’AC Milan, Brahim Diaz (23 ans), était évoqué comme un possible nouveau venu dans la liste du Maroc concoctée par Walid Regragui, on ne verra pas l’ancien de Manchester City avec les Lions de l’Atlas pour le moment. En conférence de presse, Walid Regragui en a expliqué les raisons.

«J’ai voyagé à Milan pour rencontrer Brahim Diaz. Il a la double nationalité. On a eu une discussion sincère, il a été honnête. Nous, on n’est pas dans la négociation. Il a un délai de réflexion entre nous et l’Espagne. Il aime le Maroc, mais ce sera sa décision» a-t-il expliqué. Pas de Brahim Diaz avec le Maroc pour le moment, mais la porte reste ouverte.

