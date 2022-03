Barça : Ronald Araujo et Gavi refusent encore une nouvelle offre de prolongation

La suite après cette publicité

Les prolongations de Gavi et de Ronald Araujo sont décidément des chemins semés d'embûches. Un vent d'optimisme soufflait sur le Barça. Au début du mois, les deux dossiers semblaient être en passe d'être bouclés et puis non. Marca indique que le jeune milieu de terrain de 17 ans, et le défenseur uruguayen de 23 ans ont tous les deux refusé une nouvelle proposition de prolongation. Les deux joueurs sont liés aux Blaugranas jusqu'en 2023.

Pour autant et malgré ce troisième refus, la direction ne cède pas à la panique. Elle reste convaincue qu'elle parviendra à un accord avant la fin de saison. Gavi a notamment toujours fait du Barça sa priorité pour l'avenir et n'a pas l'air très sensible aux autres grands clubs européens. Pour Araujo, Manchester United, Manchester City et Chelsea sont toujours intéressés, ce qui rend les négociations délicates.